Gli italiani riconoscono l’importanza dei negozi e dei ristoranti di prossimità: il 94% degli intervistati afferma che le attività locali svolgono un ruolo significativo nel preservare l’identità e la cultura del proprio quartiere.

È quanto emerge da una nuova ricerca realizzata da BVA Doxa per American Express, che indaga le abitudini dei consumatori in merito allo shopping locale e al loro amore per la ristorazione legata al territorio. Lo studio è stato realizzato nell’ambito di Shop Small®, l’iniziativa con cui American Express sostiene i piccoli esercenti di prossimità, incoraggiando le persone a servirsi da loro.

Luca Staglianò, Vice President & General Manager, Global Merchant & Network Services, American Express Italia, ha commentato: “Siamo da anni al fianco dei piccoli esercenti locali in tutta Italia, che rappresentano non solo la spina dorsale dell’economia, ma sono anche custodi della cultura e della tradizione del territorio.

I ristoranti informali, in particolare, sono veri e propri punti di riferimento per la comunità, promuovendo il patrimonio enogastronomico italiano. In American Express, ci impegniamo a sostenere il turismo e le economie locali attraverso iniziative mirate che valorizzano le piccole attività di quartiere, dalle trattorie alle osterie che animano i centri urbani, fino a quelle realtà che portano lo spirito del Made In Italy nel mondo”.

Lo shopping di prossimità conquista sempre più italiani

Secondo l’indagine, il 79% degli italiani intervistati fa acquisti nei negozi di quartiere almeno una volta a settimana, e il 20% lo fa tre o più volte alla settimana, percentuale che sale al 29% nelle città con più di 500.000 abitanti.

Negli ultimi due anni, il 45% degli italiani ha aumentato il numero di acquisti presso i piccoli esercenti, un dato che sale al 54% nella fascia d’età 18-34 anni.

Anche durante i viaggi lungo lo stivale, questa abitudine resta viva: il 48% dei consumatori afferma di voler sostenere le piccole attività locali quando visita altre regioni.

Il rapporto umano rimane centrale: il 70% degli intervistati scopre nuovi negozi o ristoranti semplicemente passandoci davanti, il 65% si affida al passaparola e il 26% ai consigli sui social media.

Il valore sociale della ristorazione informale

Secondo la ricerca, il 63% degli italiani pranza o cena in un ristorante di cucina informale almeno una volta al mese, spesso su consiglio di amici e familiari (55%). Trattorie e osterie si confermano particolarmente amate nel fine settimana: il 44% degli intervistati le sceglie per la cena del sabato sera, mentre il 21% per il pranzo della domenica. Quando scelgono di mangiare in questi ristoranti, il 74% degli italiani si aspetta che il locale accetti pagamenti digitali e il 78% si dice più propenso a frequentare questi ristoranti se offrissero sconti e vantaggi alla propria carta di pagamento.

Il fascino della cucina romana

La ricerca evidenza come la cucina romana continui a godere di grande popolarità: tra gli italiani che scelgono un ristorante informale che serve cucina romana, il 52% lo fa per l’autenticità dei piatti, mentre il 49% privilegia la qualità degli ingredienti.

I piatti simbolo della tradizione romana più citati dagli italiani come “imperdibili” sono: la carbonara (63%), la cacio e pepe (59%) e l’amatriciana (53%).

Le iniziative American Express a sostegno delle attività locali

Per l’occasione, American Express lancerà prossimamente una nuova guida dedicata ai ristoranti di cucina informale di Roma: “Sapori e Storie di Roma. 30 imperdibili ristoranti di quartiere”.

Realizzata in collaborazione con Confesercenti Roma e curata da Le Guide de L’Espresso, la guida sarà presto disponibile gratuitamente in formato digitale e bilingue (italiano e inglese), e metterà in risalto alcune tra le realtà gastronomiche più autentiche della Capitale.

L’iniziativa segue il successo della guida “Tesori di Quartiere”, realizzata nel 2024 da American Express con Confesercenti Milano e curata dal Touring Club Italiano, che aveva valorizzato le botteghe storiche del centro di Milano.