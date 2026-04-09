Prosegue senza sosta il lavoro di radicamento e coordinamento di Alternativa Popolare tra le comunità italiane all’estero. A guidare questa fase è Massimo Romagnoli, responsabile del Dipartimento Italiani nel Mondo, impegnato in un’intensa attività nei principali Paesi europei.

“Stiamo portando avanti un percorso concreto e strutturato – dichiara Romagnoli – con l’obiettivo di costruire una presenza solida e riconoscibile di Alternativa Popolare nelle maggiori circoscrizioni consolari europee. Non si tratta di iniziative isolate, ma di un vero e proprio filo politico che unisce territori, esperienze e comunità italiane”.

Il lavoro sul territorio si sta sviluppando attraverso il rafforzamento dei coordinamenti locali, il dialogo costante con associazioni e rappresentanze degli italiani all’estero e la creazione di una rete capace di interpretare bisogni e priorità delle diverse realtà europee.

“Vogliamo essere un punto di riferimento stabile per i nostri connazionali – prosegue Romagnoli – ascoltando le esigenze di chi vive e lavora fuori dall’Italia e trasformandole in proposte politiche concrete”.

L’azione del Dipartimento Italiani nel Mondo di AP punta anche a consolidare il ruolo degli italiani all’estero come risorsa strategica per il Paese, valorizzando competenze, professionalità e legami con i territori di origine.

“L’Europa rappresenta oggi uno spazio fondamentale per costruire una nuova visione politica – conclude Romagnoli – e Alternativa Popolare intende esserci con serietà, continuità e una rete organizzata, capace di crescere nel tempo”.

L’attività proseguirà nei prossimi mesi con nuovi incontri, iniziative e momenti di confronto nelle principali comunità italiane in Europa: il calendario degli appuntamenti verrà reso noto nelle prossime settimane.