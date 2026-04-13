Paolo Alli e Massimo Romagnoli guidano la nuova fase europea del partito: focus su italiani all’estero, crescita e rappresentanza nel PPE

Alternativa Popolare si prepara a fare sul serio in Europa, sotto la guida di Massimo Romagnoli, responsabile del dipartimento Italiani nel mondo del partito.

In collaborazione con il Partito Popolare Europeo, l’appuntamento ufficiale è fissato per sabato 13 giugno 2026 alle ore 16:00 a Francoforte, presso l’Hilton Frankfurt City Centre, dove prenderà forma la convention di lancio dal titolo “Nasce l’Europa degli Italiani”.

Protagonisti dell’evento saranno Paolo Alli, presidente di Alternativa Popolare, e Massimo Romagnoli, responsabile Italiani nel Mondo, che guideranno questa nuova fase politica con uno sguardo rivolto al futuro e alle opportunità per le comunità italiane all’estero.

“Con ‘Alternativa Popolare’ vogliamo costruire un ponte solido tra l’Italia e l’Europa – ha dichiarato Alli -, dando voce e forza agli italiani ovunque si trovino. È il momento di credere nelle nostre capacità, nella nostra storia e nel nostro talento: possiamo essere protagonisti di una nuova stagione europea, fatta di crescita, stabilità e visione”.

“Gli italiani nel mondo – ha aggiunto Massimo Romagnoli – rappresentano una risorsa straordinaria, fatta di competenze, passione e spirito di iniziativa. Questa convention segna l’inizio di un percorso che punta a valorizzare ogni singola energia, trasformando le nostre potenzialità in opportunità concrete. Guardiamo al futuro con entusiasmo e con la certezza che insieme possiamo fare la differenza, anche in occasione delle sfide elettorali che verranno”.

L’evento si preannuncia come un momento di grande partecipazione e confronto, con l’obiettivo di delineare una nuova prospettiva politica capace di mettere al centro gli italiani in Europa e nel mondo.