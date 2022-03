All’Ars Forum di Forza Italia sui siciliani all’estero

Si terra’ giovedi’ 31 marzo 2022 nella Sala Gialla di Palazzo dei Normanni il Forum dedicato al tema “Siciliani nel mondo: prospettive e politica”, organizzato dal Dipartimento regionale dei siciliani all’estero di Forza Italia, guidato da Elena Pralia. L’obiettivo del Forum e’ quello di “accendere i riflettori” sul tema con proposte innovative per una nuova politica regionale mirante a valorizzare, con senso pratico, la “risorsa” dei siciliani che, per diverse ragioni, vivono in altri Paesi.

Il Forum sara’ incentrato sul confronto e la discussione nei seguenti ambiti: come strutturare una nuova legge regionale per i Siciliani nel mondo che superi la vecchia normativa sull’emigrazione; come attivare gli strumenti di partecipazione democratica (Consulta) con la presenza di tutti gli “attori” coinvolti; quali opportunita’ per i siciliani all’estero per gli investimenti in Sicilia nell’era del Pnrr; possibilita’ di proporre un turismo “di ritorno” per le nuove generazioni; il Made in Sicily: evoluzione del marketing (cultura, impresa, prodotti).

Parteciperanno il presidente dell’Ars Gianfranco Micciche’, l’assessore della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, Antonio Scavone, i presidenti dei gruppi parlamentari. Porteranno il loro contributo i rappresentanti dei Comites (Comitati italiani all’estero), delle associazioni strutturate dei siciliani all’estero, degli Imprenditori siciliani nel mondo e dei giovani siciliani all’estero.