Alla ricerca di un governo stabile

La situazione di impasse per la mancanza di un Governo forte si sta facendo sentire. L’Italia non può più permettersi tale situazione perché la gente aspetta delle risposte dalla politica. Queste risposte sono urgenti. Basti pensare ai ristori da dare alle attività, come bar e ristoranti. Si pensi anche alla questione dei vaccini contro il Covid.

L’Italia non può permettersi ritardi per un Governo paralizzato dall’immobilismo causato dalla rissosità dentro la maggioranza. Un Governo deve essere presente per funzionare e fare le cose per il bene dei cittadini. Se non ci fosse una maggioranza forte e coesa, la cosa migliore per tutti sarebbe il voto.

In altri Paesi, come Israele, si vota. Perché mai non si dovrebbe votare anche qui in Italia? Il voto è parte della democrazia.

Appare chiaro che urga la presenza di un Parlamento con una maggioranza certa (e possibilmente conforme all’orientamento della maggioranza dell’elettorato) e di un Governo forte.