ALBANIA | Porto Valona, soccorso un italiano in preda alla totale confusione

Come scrive L'Edicola del Sud, un trentenne originario di Canosa di Puglia, in preda alla totale confusione, solo e senza denaro, è stato visto aggirarsi nel porto di Valona, in Albania, in corrispondenza del gate per i viaggiatori diretti a Brindisi.

L’Edicola del Sud non ne fornisce le generalità: l’uomo è stato così soccorso da alcuni poliziotti albanesi che hanno quindi chiamato gli agenti della Polizia di Stato italiana in servizio con Frontex a Valona.

“A quanto pare sarebbe partito dall’Italia con la volontà di trasferirsi qualche mese in Albania. Arrivato a Tirana, grazie ad un volo diretto da Bari, si sarebbe fatto accompagnare da un taxi a Valona, dove si sarebbe reso conto di poter prelevare una somma di denaro non sufficiente per vivere qualche settimana nel posto. A quel punto si sarebbe fatto inviare una discreta somma di denaro dalla sua famiglia, che ha poi terminato dopo pochissimi giorni, senza sapere precisamente dire come. Una volta resosi parzialmente conto della situazione, si è spinto al terminal del porto in quanto convinto di potersi imbarcare su un traghetto e far ritorno in Italia. Dopo aver sentito il suo racconto gli agenti Frontex hanno prontamente avvisato la famiglia dell’uomo e il consolato italiano di Valona. In simbiosi con la famiglia, le volontà del giovane e del consolato, lo stesso è stato ‘affidato’ ai proprietari del B&B dove risiedeva, con la promessa di far ritorno al porto l’indomani (ieri) per poter imbarcarsi. Il giorno seguente l’uomo è stato infatti accompagnato al gate d’imbarco, dove ad attenderlo vi era un corposo dispiegamento di forze del Frontex, oltre che un funzionario del consolato, che hanno provveduto ad accompagnarlo sulla nave affidandolo all’equipaggio della stessa. Ad attenderlo a Brindisi un suo amico che lo accompagnerà a casa dove, inevitabilmente, dovrà fare i conti con i propri parenti, fortemente provati dalla vicenda. Resta ancora da comprendere come l’uomo abbia potuto spendere più di un migliaio di euro in pochissimi giorni”.