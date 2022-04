A Milano arriva Vestiaria Estate, dedicato ad abbigliamento e accessori

Per gli amanti del vintage e dell'usato, un’edizione ricca di novità: dal 20 al 28 maggio 2022 a Milano, in viale Espinasse 99

Si chiama Vestiaria e sarà un’esposizione massiva di capi di abbigliamento e accessori accuratamente selezionati, mai visti prima, e in linea con la stagione a venire. Vestiaria sarà un evento chiave per gli amanti del vintage, un vero e proprio riferimento per trovare pezzi unici, tagli particolari, fantasie e tessuti di tutti i tipi, e per rendere il proprio stile unico e personale. Sarà presente anche una nutrita sezione di second-hand che include marchi interessanti e più recenti, ed infine una sezione di nuovo da stock.

ll negozio di Milano apre le porte o, per meglio dire, gli armadi, al consueto “cambio di stagione” con un evento marchiato Di Mano in Mano, che si terrà dal 20 al 28 maggio 2022 a Milano, in viale Espinasse 99. Vestiaria Estate presenterà alcune particolarità rispetto alle edizioni precedenti. La prima novità è che durante questa edizione la selezione si è fatta ancora più preziosa e include alcuni marchi come Bottega Veneta, Gucci, Prada, Furla, per citarne solo alcuni.

Inoltre, lo spazio espositivo di Espinasse 99 ha cambiato volto e struttura: il soppalco dello showroom ospita ora tutti i reparti di abbigliamento vintage, second hand, corredi antichi, nuovo da stock, per permettere alla clientela di esplorare, curiosare, trovare, abbinare… Il tutto in uno spazio che offra più libertà e immediatezza, per una shopping experience ancora più fluida, facile e divertente.

ORARI DI APERTURA

Venerdì 20 Maggio: dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Sabato 21 e Domenica 22 Maggio: dalle 10.00 alle 19.00

Lunedì 23 Maggio: dalle 15.00 alle 19.00.

Da Martedì 24 a Venerdì 27 Maggio: dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Sabato 28 Maggio: dalle 10.00 alle 19.00.

Gli eventi saranno accessibili nel rispetto delle procedure e della normativa anti Covid vigente.

Gli organizzatori si riserveranno il diritto di contingentare gli ingressi.