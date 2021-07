A Massimo Romagnoli (Progresso APM Consulting) Award come CEO dell’Anno Innovazione&Leadership Gestione Progetti Europei

Grande successo per l’undicesima edizione dei Le Fonti Awards® tenutasi giovedì 1° luglio in una delle location storiche di maggior fascino e prestigio a Milano.

Durante la cerimonia, svoltasi all’aperto e nel pieno rispetto delle regole anti Covid19, sono state celebrate quelle realtà e quei professionisti che, nonostante la pandemia e la conseguente crisi economica, hanno affrontato gli ultimi mesi con grande professionalità, mantenendo alti livelli di eccellenza nei rispettivi ambiti di competenza e investendo in settori particolarmente strategici e innovativi.

La premiazione è stata condotta da Manuela Donghi e Giacomo Iacomino, rispettivamente Head of Channel e Anchor di Le Fonti TV, l’emittente punto di riferimento nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi.

La serata si è aperta con il Ceo Summit dal titolo “Le eccellenze raccontano la ripartenza. Casi di successo per un nuovo Rinascimento del Sistema Italia” che ha visto la partecipazione di: Massimo Romagnoli, CEO di Progresso APM Consulting; Gabriele Giugliano, Co-Founder, CEO di Tutored; Marzia Baldassarre, Titolare dello Studio Legale Baldassarre, Amministratore SLB Trust Company srl; Maria Cafasso, CEO Consulente del Lavoro di Studio Esterino Cafasso; Michele Grazioli, Presidente e Founder di Vedrai; Costanza Barbara Tarola, Head of Brand Advertising and Content Management Italy di Enel Italia.

Al Ceo Summit è seguita la cerimonia di premiazione delle IMPRESE. CATEGORIA IT E TECNOLOGIA, ADVERTISEMENT

Primeur Group ha conquistato il premio come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Enterprise Data Integration, mentre Verisure Italia ha vinto come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Sistemi di Sicurezza. A Michele Grazioli (Vedrai) è andato il riconoscimento come CEO dell’Anno Rising Star Intelligenza Artificiale.

CATEGORIA ENERGY

Come Eccellenza dell’Anno Brand & Leadership Energy si è imposta ENEL.

CATEGORIA HEALTHCARE E PHARMA

A Takeda è andato il riconoscimento come Progetto dell’Anno Innovation & Digital Health Pharma, mentre VISUfarma ha vinto come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Oftalmologia; Fe.Maro.Farma ha ottenuto la vittoria come Eccellenza dell’Anno Innovazione Consulenza farmaceutica e Sanitaria.

CATEGORIA INNOVAZIONE

A TUTORED è andato il premio come Piattaforma digitale dell’Anno Innovazione Recruiting e a 36Brains quello di Eccellenza dell’Anno Innovazione Corporate Intelligence.

CATEGORIA CONSULENZA

Come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Consulenza Marchi e Brevetti è stata insignita SIB – Società Italiana Brevetti, mentre DyFlowing ha ritirato il premio come Eccellenza dell’Anno Innovazione Consulenza IT. Ad aggiudicarsi un award come CEO dell’Anno Innovazione & Leadership Gestione Progetti Europei è stato Massimo Romagnoli (Progresso APM Consulting).

CATEGORIA COMUNICAZIONE E MARKETING

VMLY&Rx ha ottenuto il titolo come Agenzia di comunicazione dell’Anno Innovazione Pharma & Healthcare mentre MyAppFree ha trionfato come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Digital Advertisting.

Libri d’Impresa si è aggiudicata il premio di Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Marketing Editoriale, mentre a Flavio Boeris

(Ediscom) è andato quello di CEO dell’Anno Innovazione & Leadership Digital Marketing.

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP

Il riconoscimento come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Ingegneria Meccanica è stato consegnato a Green Gear Trasmissioni, mentre Air Compressor Solution ha ritirato il premio come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Settore Aria Compressa. Successo per Gammatom premiata come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Sistemi di Sterilizzazione mentre Cantina Valtidone e D’Adiutorio Appalti e Costruzioni si sono distinte rispettivamente come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Settore Vitivinicolo ed Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Edilizia. Trionfo per Paolo Bassi (Kostruire) come CEO dell’Anno Innovazione Edilizia.

CATEGORIA SERVIZI E CONSULENZA

Vittoria meritata per Easyre come Eccellenza dell’Anno Innovazione e Leadership Aste Immobiliari, mentre a B&T Management (Mutika) è andato il riconoscimento come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Experience Management. AYES ha conquistato il premio come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Servizi di Ingegneria e Consulenza e EET ha ritirato il trofeo in qualità di Eccellenza dell’Anno Innovazione & Consulenza Impiantistica.

CATEGORIA SOSTENIBILITA’

A ritirare il premio come App dell’Anno Mobilità Sostenibile è stata Gremobo, mentre Energy Tecno ha vinto come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Sostenibilità Energie Rinnovabili. A Themis è andato il riconoscimento come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Sostenibilità Green Biotechnology e a Trendevice quello di Eccellenza dell’Anno Innovazione & Sostenibilità Hi-Tech. A trionfare come Direttore commerciale e trading dell’anno Sostenibilità Multiutility è stato Valerio Marra (Acea).

CATEGORIA FINANCE

Binomia ha trionfato in qualità di Società di Consulenza dell’Anno Finanza Agevolata, mentre Banco Marchigiano Credito Cooperativo si è aggiudicato il riconoscimento come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Credito Cooperativo. Cirdan Capital ha vinto come Boutique Finanziaria dell’Anno.

CATEGORIA SERVIZI

A conquistare il premio di Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Pubblica Illuminazione è stata City Green Light, mentre Publiacqua è stata insignita del titolo di Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Gestione Servizio Idrico.

CATEGORIA MOBILITA’

Il riconoscimento di Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Servizi per Automotive è andato a Autocenter Arese e quello di Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Logistica e Trasporto Farmaci a Allways Logistic. Messina Autotrasporti si è aggiudicata il premio di Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Trasporti Internazionali.

La cerimonia è quindi proseguita con l’assegnazione dei riconoscimenti a STUDI E BOUTIQUE LEGALI E PROFESSIONALI CATEGORIA FINANCE

Studio Legale Baldassarre ha primeggiato come Boutique di Eccellenza dell’Anno Wealth Management.

CATEGORIA DIRITTO DEL LAVORO

Allo Studio Esterino Cafasso è andato il riconoscimento come Studio professionale dell’Anno Diritto del Lavoro Consulenza, mentre Arlati Ghislandi ha vinto come Boutique di Eccellenza dell’Anno Gestione Risorse Umane. Vittoria per Il Commercialista Dott. Commendatore Orazio che ha ritirato il premio come Studio Professionale dell’Anno Diritto del lavoro Contenzioso e per lo Studio Mosetti Compagnone a cui è andato quello di Team Legale dell’Anno Diritto del Lavoro Contenzioso. Come Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto del Lavoro Consulenza ha trionfato lo Studio Legale Pacciarini.

CATEGORIA DIRITTO SOCIETARIO

Minnella Coppa & Associati si è aggiudicato un award come Studio Professionale dell’Anno Operazioni Straordinarie, mentre il premio come Studio Professionale dell’Anno Diritto Societario Contrattualistica d’Impresa è andato a Studio Legale Tributario Patti Rizzi.

Renier e Associati Group ha vinto come Studio Professionale dell’Anno Corporate M&A e Lucarelli & Lavanga Studio Legale quello di Boutique di Eccellenza dell’Anno Crisi d’Impresa. SLS – Litigation Boutique ha trionfato come Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Societario Contenzioso.

CATEGORIA DIRITTO COMMERCIALE

Landolfi & Associati ha vinto come Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Commerciale.

CATEGORIA DIRITTO ASSICURATIVO

Ad aggiudicarsi il premio di Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Assicurativo è stato lo Studio Legale Saina & Partners.

CATEGORIA RESPONSABILITA’ SANITARIA E DIRITTO SANITARIO

Ha conquistato il titolo di Boutique di eccellenza dell’Anno Consulenza Malasanità è stato lo Studio Legale Melone.

CATEGORIA DIRITTO IMMOBILIARE

Il premio come Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Immobiliare Contrattualistica è andato a Conti studio legale.

CATEGORIA CONSULENZA

Studio Holzmiller & Partners ha vinto come Studio Professionale dell’Anno Consulenza Fiscale, mentre a conquistare il premio di Studio Professionale dell’Anno Consulenza Strategica è stato lo Studio Commercialista d.ssa Stefania Albertin. Successo per Del Grande Ninci Associati che ha primeggiato come Studio Professionale dell’Anno Consulenza Tributaria e Societaria, mentre Renna Studio Legale ha conquistato il riconoscimento di Boutique di Eccellenza dell’Anno Sistemi di Compliance Aziendale.

CATEGORIA DIRITTO CIVILE

Ad aggiudicarsi il premio come Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Civile Consulenza è stato lo Studio Legale Associato Capogreco.

CATEGORIA DIRITTO SANITARIO

Studio Legale Lerro Plebani & Associati ha ritirato il premio come Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Sanitario.

CATEGORIA DIRITTO AMMINISTRATIVO

Il riconoscimento di Boutique di Eccellenza dell’Anno Diritto Amministrativo Contrattualistica è stato assegnato a Studio Legale Petullà & Associati.

I Le Fonti Awards sono un momento di premiazione ma anche di approfondimento, confronto e dibattito: numerosi sono i momenti televisivi che vedono coinvolti top lawyers e Ceo, pronti ad affrontare temi di attualità legati a innovazione, tecnologia, leadership ed evoluzione normativa. Le Fonti Tv garantisce piena visibilità all’evento.