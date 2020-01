26 MORTI | L’Australia brucia ancora, le autorità: via dalle aree a rischio [VIDEO]

Continua l’emergenza incendi in Australia. Da parte delle autorità australiane sono stati diffusi nuovi avvisi di evacuazione per gli incendi e l’invito a partire prima che si ripresenti un picco di intensità di calore, previsto tra oggi e venerdì, e con esso il rischio di altri incendi nelle zone più esposte.

La situazione è davvero tragica. Le autorità locali lanciano un appello e si concentrano sul salvataggio di vite umane, esortando gli abitanti delle aree più minacciate ad ascoltare i messaggi di allarme.

Intanto un altro pompiere è deceduto, portando il bilancio complessivo delle vittime per gli incendi in Australia a 26. Da settembre oltre duemila case sono state distrutte e circa 80mila chilometri quadrati sono andati in fumo.