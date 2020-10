2 OTTOBRE | “Pollo Arrosto Day”, giornata dedicata alla celebre ricetta della tradizione

Domani, 2 ottobre, torna il “Pollo Arrosto Day”: giunta alla sua quarta edizione la maratona di eventi dedicati alla più celebre delle ricette della tradizione, il piatto must della domenica. Quella di pollo è la carne preferita dagli Italiani, la più consumata al mondo. Anche nel 2020 si conferma al top delle scelte in cucina. E conquista le tavole internazionali, per una passione sempre più senza confini.

In concomitanza con la Festa dei Nonni, arriva l’evento in diretta social con video-ricette, sfide, confronti, curiosità per scoprire il secondo di carne più amato dagli italiani.

Il pollo arrosto è anche il piatto glocal per eccellenza, senza barriere culturali e protagonista del patrimonio gastronomico di tutto il mondo: dagli Usa al Giappone, dalla Thailandia all’India, passando per Sudamerica, Portogallo e Francia, il pollo arrosto è infatti una ricetta sperimentata a tutte le latitudini, in grado di conquistare grande pubblico, chef stellati e non – da Daniel Humm del Nomad di New York ad Antoine Westermann del Coq Rico di Parigi, fino al ”guru della cottura sul fuoco” Francis Mallmann, con i suoi polli ”al hilo” (polli in fila) – e i vip (famoso l’engagement chicken che ha suggellato il fidanzamento degli ex reali d’Inghilterra Harry e Meghan Markle).

Tema della quarta edizione, promossa da Unaitalia – sarà #polloarrostovsmondo, una sfida social per scoprire preparazioni, curiosità e segreti del pollo arrosto nelle sue numerose declinazioni.