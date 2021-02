ZUPPA DAY | Ecco la top 10 delle zuppe più instagrammabili

Dalla zuppa di pollo, ricca di proteine e sostanze aromatiche, alla zuppa di pomodoro, piatto fresco e salutare, fino ad arrivare alla vellutata di zucca, ricca di fibre disintossicanti e ottima per la linea, e a quella di funghi, ideale per contrastare l’invecchiamento cellulare grazie agli antiossidanti. Ecco alcune delle pietanze da condividere sui social in occasione del National Soup Day, che viene celebrato ogni anno negli USA il 4 febbraio

La zuppa continua a essere ancora oggi uno dei piatti più apprezzati a livello globale per via della sua semplicità nella preparazione, delle ottime proprietà nutritive e del gusto. Caratteristiche indiscutibili che hanno portato gli americani a istituire il National Soup Day, festività che ricorre ogni anno il 4 febbraio, e che hanno generato un boom di consumi negli ultimi anni, soprattutto nel 2020. Basti pensare che secondo una ricerca della United States Soup Industry e pubblicata su The Daily Meal gli americani mangiano 10 milioni di zuppe ogni anno.

La passione per queste pietanze ha contagiato anche il mondo dei social, portando sempre più utenti a postarle, ma quali sono le ricette e gli ingredienti più virali su Instagram? Al primo posto nella speciale top 10 delle zuppe più instagrammabili spicca la Chicken Soup (zuppa di pollo), ricca di proteine e sostanze aromatiche come creatina e cantina, con ben 568.210 post, seguita dalla Tomato Soup (zuppa di pomodori), piatto fresco, gustoso e salutare, con ben 402.634 post e dalla Pumpkin Soup (vellutata di zucca), ottima per la linea perché ricca di fibre disintossicanti, menzionata in 293.337 post.

Ecco la top 10 delle zuppe più instagrammabili: