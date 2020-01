Zingaretti a Repubblica: “Sciolgo il Pd e lancio un nuovo partito”

“Prima vinciamo in Emilia Romagna, poi cambio tutto”. Il segretario del Pd intervistato da Repubblica anticipa le sue mosse per il rinnovamento

Nicola Zingaretti, segretario Pd, intervistato da Repubblica anticipa le sue mosse per il rinnovamento: “Vinciamo in Emilia Romagna e poi cambio tutto. Sciolgo il Pd e lancio un nuovo partito”. Zinga spiega: “Convoco il congresso con una proposta politica e organizzativa di radicale innovazione e apertura”. E poi vediamo che succede.

“In questi mesi la domanda di politica è cresciuta, non diminuita. E noi dobbiamo aprirci e cambiare per raccoglierla. Non penso a un nuovo partito ma a un partito nuovo, un partito che fa contare le persone ed è organizzato in ogni angolo del Paese”.

“Magari – aggiunge il segretario – cambiamo anche simbolo e nome”. E soprattutto modo di fare politica: “Dobbiamo rivolgerci alle persone, non alla politica organizzata. Dobbiamo aprirci alla societa’ e ai movimenti che stanno riempiendo le piazze in queste settimane”.

A braccetto con le Sardine? “No, non voglio lanciare un’opa sulle Sardine, ci mancherebbe altro, rispetto la loro autonomia, ma voglio offrire un approdo a chi non ce l’ha”. Cos’ha in testa davvero Zingaretti? Lo sapremo già nelle prossime settimane…