Salvini: “Zingaretti scioglie il Pd? Magari”. La replica: “Vogliamo costruire, non sciogliere”

Nicola Zingaretti, intervistato da Repubblica, ha detto che dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna ha intenzione di costruire una nuova forza politica, lasciando il Pd nel passato.

Ci scherza sopra Matteo Salvini: “Zingaretti scoglie il Pd? Magari”, dice nel corso di un comizio a Corciano. “Non penso che ci saranno manifestazioni di disperazione”, aggiunge.

Al leader della Lega risponde rapidamente Zingaretti in persona: “Caro Salvini – dichiara in un post su Facebook non ti illudere: vogliamo costruire non sciogliere. Combattere e non arretrare. Aprirci e non chiuderci. Racconti i problemi delle persone, ma li racconti e basta, li crei e non dai mai soluzioni, perche’ non le hai. Noi i problemi vogliamo risolverli e abbiamo iniziato a farlo. Ora tutte e tutti in campo per vincere e continuare a cambiare”.