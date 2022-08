VOTO ALL’ESTERO | Ufficializzate liste MAIE in Nord, Centro e Sud America

Il MAIE si propone in occasione di queste Politiche come la vera e unica alternativa possibile alla partitocrazia romana. “La nostra priorità sono gli italiani nel mondo”, affermano i candidati MAIE con una sola voce. La loro missione adesso è quella di arrivare a Roma per poter continuare a rappresentare al meglio le proprie comunità di riferimento

Accettate ufficialmente le liste del MAIE, che dunque si presenterà con il proprio simbolo e i propri candidati sia in America Meridionale che nel Nord e Centro America.

In Sudamerica correranno alcuni dei big del Movimento, persone che in tutti questi anni si sono distinte per la propria capacità di ascolto nei confronti delle proprie comunità e per la continua disponibilità ad assistere i connazionali, soprattutto quando questi ne avevano più bisogno.

In America Meridionale al Senato il MAIE schiera Mario Borghese, deputato uscente, vicepresidente del Movimento, un giovane italoargentino che con il passare degli anni si è fatto le ossa in Parlamento e ora è pronto a correre per un seggio alla Camera Alta: “Sono fiero di appartenere all’unico Movimento di italiani all’estero presente a livello mondiale”, commenta Borghese. “Mi candido al Senato per poter rappresentare la voce degli italiani del Sudamerica, per poter continuare a lottare per servizi consolari efficienti in tempi dignitosi, affinchè rinnovare un passaporto non sia più una missione impossibile”, sottolinea il deputato.

La capolista al Senato è un’italobrasiliana, Luciana Laspro, la più votata in assoluto alle ultime elezioni Comites. “Sono moltissime le difficoltà che sono costretti ad affrontare i nostri connazionali quando si tratta di rinnovare un passaporto, prenotare un turno per il riconoscimento della cittadinanza o qualsiasi altro servizio”, ha spiegato Laspro in occasione di un recente incontro con il Sen. Merlo. “Non è possibile che per rinnovare un passaporto gli italiani in Brasile siano costretti ad attendere mesi, a volte persino anni. I servizi consolari sono totalmente inefficienti: continueremo a lottare per poter offrire ai connazionali servizi degni di un Paese civile quale l’Italia si vanta di essere”.

Con due candidati così forti al Senato, il MAIE punta a vincere, e di molto, in tutti i Paesi dell’America del Sud.