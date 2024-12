Le estati sempre più calde stanno cambiando il nostro modo di vivere e gustare il vino. A dimostrarlo lo studio “L’impatto del cambiamento climatico sulle vendite di vino: come cambiano le preferenze di consumo degli italiani?”, effettuato da Vino.com, migliore enoteca online d’Italia 2021-2024 secondo Statista, in collaborazione con il Corriere della Sera.

Lo studio mostra come l’aumento delle temperature estive stia trasformando le scelte dei consumatori.

Con l’aumentare delle temperature la preferenza per vini più freschi, meno strutturati e corposi — come bianchi, rosé e spumanti — è in rapida ascesa, mentre i rossi più strutturati perdono terreno, messi alla prova da estati che non fanno sconti a nessuno.

Estate 2024: il caldo orienta i consumatori verso nuovi gusti

In un’estate con temperature record, lo studio di Vino.com conferma questo trend nelle abitudini di consumo: i vini bianchi, rosati e spumanti registrano un boom nelle vendite, mentre i vini rossi più strutturati vengono messi da parte fino ai mesi meno caldi.

“Non è solo una moda stagionale, ma un adattamento culturale al clima che cambia,” afferma Christian George Guiggiani, CSO di Vino.com. “I consumatori stanno riscrivendo le loro preferenze, cercando vini freschi e di facile beva, caratteristiche che rendono il consumo di vino molto più piacevole anche nei mesi estivi.”

Highlights dello studio di Vino.com:

• Cresce l’amore per i vini leggeri:

L’aumento delle temperature sta trasformando le abitudini dei consumatori italiani, che nei mesi estivi si orientano sempre più verso vini freschi e leggeri come rosati e bianchi. Questi cambiamenti riflettono un’evoluzione delle preferenze, con un’attenzione crescente verso vini adatti alle alte temperature e alle occasioni conviviali estive.

• Italia vs Europa:

Con l’aumento delle temperature, i consumatori italiani modificano significativamente le proprie abitudini di consumo, orientandosi verso vini meno strutturati, bianchi e rosati, mentre i mercati esteri evidenziano una stagionalità meno marcata nelle loro preferenze di consumo.

• Preferenza per vini a minore gradazione alcolica:

Con l’aumento delle temperature è prevedibile che i consumatori si orientino verso vini a minore gradazione alcolica, poiché un alto contenuto di alcol tende ad accentuare la percezione del calore.

• Proiezioni future:

Secondo lo studio, è probabile che i vini bianchi, rosati e spumanti continuino a predominare nei consumi durante i mesi più caldi, mentre i rossi più corposi potrebbero subire un calo costante nei periodi estivi.

Il “cambio di stagione” arriva anche in cantina

I produttori saranno chiamati a rispondere ai nuovi trend di consumo, orientandosi verso vini più leggeri, sempre più richiesti nei mesi più caldi. Le preferenze dei consumatori, infatti, non influenzano solo i consumi, ma spingono l’intero settore vitivinicolo a rivedere strategie e offerte per adattarsi alle nuove sfide imposte dal cambiamento climatico.