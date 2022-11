VII Settimana della Cucina Italiana nel Mondo

“Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la tutela del pianeta”

Giunta alla sua settima edizione, la Settimana della Cucina italiana nel mondo è un’iniziativa di promozione integrata che si propone di valorizzare all’estero le eccellenze del settore enogastronomico italiano, sostenendo le esportazioni, l’internazionalizzazione e i flussi turistici in entrata, attraverso la realizzazione di eventi mirati da parte della rete di Ambasciate, Consolati, Istituti di cultura e uffici ICE.

Sono oltre ottomila le iniziative realizzate in tale contesto dal 2016 ad oggi dalla rete di Ambasciate, Consolati e Istituti di Cultura italiani in più di cento Paesi, che includono seminari di approfondimento sulla dieta mediterranea, incontri con operatori economici di settore, formazione e classi dimostrative, incontri con chef.

Tra le oltre mille iniziative in programma per l’edizione 2022, sarà presentata in numerosi Paesi una mostra ideata da Slow Food dal titolo “Eroi del cibo”, incentrata sui temi della sovranità alimentare, oltre a un videocorso sulle identità dei prodotti e delle culture delle regioni italiane, realizzato dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

La VII edizione rappresenta quindi un momento di riflessione su temi di grande attualità, quali il dibattito sulle etichettature fronte pacco e la dieta Mediterranea come modello alimentare sano, equilibrato e sostenibile.