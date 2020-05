VIDEOCONFERENZA | Merlo interviene al CGIE: rimpatri, made in Italy, assistenza ai connazionali [FOTO]

Si è riunito ieri, in videoconferenza, il Comitato di presidenza del CGIE – Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, a cui è intervenuto anche il Sottosegretario agli Esteri, Sen. Ricardo Merlo, collegato dal suo ufficio alla Farnesina.

L’assemblea virtuale, presieduta dal Segretario Generale del CGIE Michele Schiavone, si è aperta con il ringraziamento da parte di tutti i membri del Consiglio al Sottosegretario Merlo per il suo intenso lavoro e la sua costante dedizione nel seguire tutte le varie questioni relative agli italiani all’estero, con particolare riguardo, in questo momento, alla questione dei rimpatri dei nostri connazionali bloccati all’estero a causa dell’emergenza coronavirus.

Unanimi sono state poi le congratulazione nei confronti della Farnesina per l’operazione che ha permesso la liberazione e il ritorno a casa della giovane cooperante milanese, Silvia Romano.

Sen. Ricardo Merlo, Sottosegretario agli Esteri, presidente del MAIE – Movimento Associativo Italiani all’Estero

Hanno partecipato al Cdp del CGIE Michele SCHIAVONE – Segretario Generale; Silvana MANGIONE – Vice Segretario Generale per i Paesi Anglofoni extraeuropei; Giuseppe MAGGIO – Vice Segretario Generale per l’Europa e l’Africa del Nord; Mariano GAZZOLA – Vice Segretario Generale per l’America Latina; Rodolfo RICCI – Vice Segretario Generale di Nomina governativa; Eleonora MEDDA – componente per l’Europa e l’Africa del Nord; Rita BLASIOLI COSTA – componente per l’America Latina; Gianluca LODETTI – componente di Nomina Governativa; Riccardo PINNA – componente per i Paesi Anglofoni extraeuropei; Presidente: CRETTI Giangi – I Commissione Informazione e Comunicazione; Vicepresidente MANTIONE Andrea II Commissione Sicurezza, Tutela Sociale e Sanitaria; III Commissione Diritti Civili, Politici e Partecipazione Presidente: BENVIGNATI Fabrizio; IV Commissione Lingua e Cultura Presidente: MARZO Fernando; V Commissione Promozione Sistema Paese all’Estero Presidente: COLLEVECCHIO Nello; VI Commissione Conferenza Permanente Stato, Regioni, Province Autonome, CGIE Presidente: NULLI Manfredi; VII Commissione Nuove Migrazioni e Generazioni Nuove Vicepresidente: ALCIATI Silvia; il Segretario Esecutivo Marco Nobile.

Tra i temi affrontati durante la lunga e partecipata conferenza, i criteri e le modalità di erogazione dei fondi straordinari per i connazionali all’estero in difficoltà, cinque milioni di euro stanziati dal governo con il decreto Cura Italia proprio per essere ancora più vicini agli italiani nel mondo al tempo del virus.

Il Sottosegretario Merlo ha chiarito che quei soldi possono servire anche e soprattutto a stipulare convenzioni con le strutture già presenti sui territori e ha garantito chiarezza nella scelta dei criteri attraverso i quali assegnare i fondi. Inoltre ha espresso il desiderio di coinvolgere il più possibile le istituzioni italiane in questo processo.