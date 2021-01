VIDEO | Zingaretti al Colle: “A Mattarella abbiamo detto che sosteniamo Conte”

Al capo dello Stato abbiamo espresso “la nostra grande preoccupazione per l'apertura della crisi di governo che continuiamo a considerare un atto irresponsabile per gli effetti sul Paese”

“Auspichiamo una soluzione della crisi in tempi rapidi e abbiamo indicato al presidente della Repubblica, Mattarella, la disponibilita’ a sostenere l’ipotesi di un incarico per un nuovo governo a Giuseppe Conte che si e’ confermato, anche nel recente voto di fiducia, un punto di equilibrio e di sintesi avanzato”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, al termine dell’incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’ambito delle consultazioni.

Al capo dello Stato abbiamo espresso “la nostra grande preoccupazione per l’apertura della crisi di governo che continuiamo a considerare un atto irresponsabile per gli effetti sul Paese, sulle persone, i lavoratori e le imprese. Ricadute gravi che rischiano di pagare i giovani e le donne”.

Al termine del colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, soltanto una dichiarazione ma niente domande per il leader Pd. Ai giornalisti che cercano di porre quesiti Zingaretti fa cenno che non vuole rispondere e va via con la delegazione.

Scelta di stile completamente diversa dal leader di Italia Viva Matteo Renzi che invece si e’ intrattenuto a lungo con la stampa.