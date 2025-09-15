“I dati Istat sulla crescita dell’export italiano confermano la solidità e la competitività delle nostre imprese sui mercati internazionali.

È un risultato che non arriva per caso, ma è frutto del lavoro svolto dal nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha messo al centro della sua azione diplomatica la promozione del Made in Italy, sostenendo le aziende e aprendo nuove opportunità nei mercati esteri, anche per mitigare gli effetti dei dazi americani”. Lo dichiara il senatore e vice capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, Roberto Rosso.

“La politica portata avanti dalla Farnesina – prosegue – dimostra quanto sia importante avere una visione strategica e una rete diplomatica efficace al servizio delle imprese italiane.

Forza Italia continuerà a sostenere la grande azione portata avanti dal Ministro Tajani e dal governo per rafforzare ulteriormente la presenza dell’Italia nel mondo“, conclude.