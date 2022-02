VIDEO | Papa Francesco intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa

Papa Francesco è stato intervistato da Fabio Fazio nella trasmissione televisiva “Che tempo che fa”. Il Papa ha risposto alle domande (non scomode) del conduttore, parlando di politica, di immigrazione, di ambiente e di vaccini… ma non di Dio e della Chiesa.

Ora, non si è mai visto un Papa che fa queste cose. Dobbiamo ricordare grandi Pontefici, come Papa Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI. Il primo parlava ai giovani di Dio e della fede (riempiendo i cuori di molti) ed il secondo scriveva libri con fini uomini di cultura, come l’ex-presidente del Senato Marcello Pera, suonava il pianoforte e teneva lezioni di teologia.

Mentre il Papa parlava nella trasmissione televisiva Fabio Fazio, la Chiesa viveva una situazione realmente travagliata. Ancora oggi vi è questa situazione.

Dalla Germania arrivano voci di prese di posizioni dei vescovi locali in favore del diaconato femminile, delle benedizioni di coppie omosessuali in Chiesa, dell’inter-comunione con i protestanti e dell’abolizione di fatto del celibato sacerdotale.

Riguardo al celibato sacerdotale i vescovi tedeschi starebbero formulando una richiesta ufficiale. Speriamo che il Papa non accondiscenda.

Anzi, a questo punto, il Papa dovrebbe prendere una posizione dura riguardo a queste voci. Un vescovo che predica delle dottrine che rasentano l’eresia deve essere scomunicato.

Nessuna persona con buon senso ha nulla contro i protestanti. Ci mancherebbe altro che fosse il contrario. Tuttavia, tra protestantesimo e cattolicesimo ci sono delle differenze dottrinali e dogmatiche tali da impedire l’inter-comunione. Non si può parlare di politica, di immigrazione, di ambiente e di vaccini e trascurare ciò che riguarda la Chiesa. Oggi, la Chiesa è spaccata.

Su questo non si può dare torto a preti “fuori dagli schemi attuali” come padre Alessandro Minutella. Oggi, noi vediamo una Chiesa divisa tra i progressisti, tra i quali vi sono i già citati tedeschi, ed i conservatori, tra i quali vi sono polacchi ed americani. Il Papa non può permettersi di trascurare problemi come questo. Il futuro della Chiesa nel mondo rischia di essere veramente fosco ed il Papa deve dare una risposta.