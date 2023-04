VIDEO | Italiani all’estero, Ricky Filosa intervista il Sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli

Durante la sua recente missione istituzionale a Santo Domingo, il Sottosegretario agli Esteri con delega agli italiani nel mondo, Giorgio Silli, è stato intervistato da Ricky Filosa, fondatore e direttore di ItaliaChiamaItalia.it, quotidiano online che dal 2006 si occupa di italiani all’estero.

Diversi i temi trattati durante il colloquio tra il giornalista e l’esponente del governo italiano, tutti di grande interesse per i connazionali residenti all’estero e in particolare per quelli che vivono nella Repubblica Dominicana: la necessità di ricevere un’adeguata erogazione dei servizi consolari in loco, per esempio, oppure l’accordo per poter utilizzare le patenti di guida della RD in Italia. E ancora: assistenza sanitaria per gli italiani residenti oltreconfine, detassazione pensioni, riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, voto all’estero ed insediamento del nuovo Consiglio Generale per gli Italiani all’Estero (CGIE).

L’intervista si è svolta alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia a Santo Domingo, Stefano Queirolo Palmas.