VIDEO | Italiani all’estero, Massimo Romagnoli è il nuovo vice coordinatore MAIE Europa

Massimo Romagnoli è il nuovo vicecoordinatore del MAIE Europa. A nominarlo il coordinatore MAIE Europa Ricky Filosa, in accordo con il presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, Ricardo Merlo.

“Sono molto felice di entrare a far parte della grande famiglia del MAIE, l’unica forza politica che mette al centro la difesa dei diritti degli italiani all’estero, al di là delle vecchie logiche di partito”, commenta Romagnoli, che ringrazia il presidente Merlo e il coordinatore Filosa “per avermi coinvolto in questo programma in cui credo fortemente. Ho sposato un progetto che va al di là delle elezioni del CGIE e dei Comites, ma guarda alle Europee del 2024 e alle prossime elezioni politiche. Soprattutto – sottolinea Romagnoli – guarda a tutto ciò che ha a che vedere con l’universo dell’emigrazione: dal tema dei servizi consolari a quello della promozione della cultura italiana, dalla difesa del made in Italy alla cittadinanza. Sono tutte questioni sulle quali, come MAIE, lavoreremo giorno dopo giorno, senza pausa, a tutto beneficio dei nostri connazionali residenti oltre confine”.

“Do il benvenuto nel MAIE a Massimo Romagnoli, a nome del presidente Merlo e di tutto il Movimento”, dichiara da parte sua Filosa.

“Massimo – ex deputato della Repubblica Italiana con un’importante esperienza parlamentare alle spalle – guida un gruppo di 69 consiglieri Comites in Europa. Nel suo percorso politico ha vinto tante volte e quando ha dovuto affrontare momenti difficili ha sempre trovato la forza di rialzarsi. E’ questo ciò che più apprezzo di lui: è un guerriero. Sono convinto sia la persona giusta per il ruolo che gli è stato affidato. Stiamo già lavorando a un cronoprogramma, da settembre cominceremo ad organizzare iniziative nei diversi Paesi europei. Primo appuntamento a Bruxelles, nel cuore dell’Europa. Da lì – conclude Filosa – lanceremo la campagna in vista delle Europee 2024, appuntamento in occasione del quale il MAIE farà sentire forte la propria voce”.