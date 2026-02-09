Italiani nel mondo, diritto di voto e referendum: temi centrali per milioni di connazionali residenti fuori dai confini nazionali e sempre più al centro del dibattito politico. Questioni delicate, che incidono direttamente sulla partecipazione democratica e sul rapporto tra lo Stato italiano e le sue comunità all’estero.

Di questi argomenti si parla nella video intervista realizzata da Ricky Filosa, fondatore e direttore di ItaliaChiamaItalia.it, al senatore Roberto Menia, esponente di Fratelli d’Italia da sempre attento ai temi dell’emigrazione italiana e della rappresentanza degli italiani nel mondo.

Nel corso dell’intervista, Menia affronta in modo diretto il tema del voto all’estero, soffermandosi in particolare sulla proposta – avanzata dall’On. Andrea Di Giuseppe (Fdi) – di far votare i cittadini italiani residenti all’estero direttamente nei Consolati. Un’ipotesi che, secondo il senatore, presenta criticità rilevanti e rischi concreti per l’effettiva partecipazione democratica dei connazionali.

Dopo la netta presa di posizione di Vincenzo Arcobelli, consigliere del CGIE per gli Stati Uniti e presidente del CTIM, anche Roberto Menia boccia quindi la proposta, evidenziando come il voto consolare potrebbe trasformarsi in un ostacolo, anziché in una garanzia, per l’esercizio del diritto di voto da parte degli italiani all’estero, soprattutto in Paesi con grandi distanze geografiche e reti consolari limitate.

Nel dialogo con Ricky Filosa, il senatore di Fratelli d’Italia allarga inoltre la riflessione ai referendum, al funzionamento del sistema attuale e alla necessità di eventuali correttivi che rafforzino trasparenza, sicurezza e inclusione, senza penalizzare milioni di cittadini italiani che vivono fuori dall’Italia.

Un confronto chiaro e senza giri di parole, che contribuisce ad alimentare un dibattito cruciale per il presente e il futuro della democrazia italiana nel mondo.

🎥 Guarda la video intervista completa con il Senatore Roberto Menia su ItaliaChiamaItalia.it