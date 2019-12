VIDEO | Imma Battaglia: “Ha ragione Chezzo Zalone, basta con l’eccesso di politicamente corretto”

“Lobby gay? Esiste ed è fortissima, in questo momento è governativa. Preferirei che uscissero allo scoperto, anche perché non ti fa essere ricattabile. Quando non ero dichiarata soffrivo molto, perché mi scambiavano sempre per maschio. Oggi mi sento una persona molto più tranquilla. Ma la discriminazione non è certo terminata nei miei confronti anche perché io dico sempre quello che penso. Mia moglie Eva mi dice sempre di darmi una calmata. Film di Ozpetek? Ferzan rappresenta tantissimo la sua quotidianità di persona omosessuale, con una poesia e un romanticismo che è di Ferzan. Io se potessi fare un film con la mia storia, rappresenterei anche gli aspetti molto black che ho vissuto agli esordi. Non è tutto rosa e fiori, ci sono degli aspetti che anche per me sono stati sconvolgenti. Il mio primo impatto con la comunità omosessuale a Roma è stato traumatico, mi sono sentita come nell’inferno di Dante. Non stavo bene, ci ho messo tanto ad elaborare certe cose, a farle diventare un concetto di libertà. Ferzan invece è una persona estremamente profonda, sentimentale, è una persona che si colloca nella poesia, non posso immaginare un Ferzan noir”.