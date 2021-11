VIDEO | Elezioni Comites, Romagnoli (MdL): “Ci siamo, plichi in arrivo. Ecco come votare”

“Ci siamo! Da oggi, lunedì 15 novembre, gli italiani che si sono registrati all’elenco elettorale riceveranno il plico elettorale. Ricordatevi di mandarlo entro e non oltre il 30 novembre, per far sì che arrivi all’Ufficio Consolare di riferimento entro il 3 Dicembre”. Lo dichiara in una nota l’On. Massimo Romagnoli, presidente del Movimento delle Libertà, candidato capolista al Comites di Bruxelles.

Ecco le istruzioni che Romagnoli ha diffuso ai propri contatti attraverso i social.

SEGUI CORRETTAMENTE I SEGUENTI PASSAGGI!

Il PLICO ELETTORALE conterrà le seguenti schede:

CERTIFICATO ELETTORALE

LISTA DEI CANDIDATI

SCHEDA ELETTORALE

PICCOLA BUSTA BIANCA

BUSTA PREAFFRANCATA

FOGLIO INFORMATIVO

E’ arrivato il momento solenne: VOTA tracciando una ❌ sul contrassegno della lista prescelta (penna blu o nera!). Puoi, inoltre, esprimere fino a 4 preferenze DELLA MEDESIMA LISTA: traccia una ❌ affianco ai nominativi scelti. 🚫 ATTENZIONE: Non si possono dare preferenze di nominativi diversi dalla lista prescelta, pena l’annullamento del voto. Dopo aver votato, piega la scheda elettorale e inseriscila nella busta piccola bianca. Quindi, chiudi la busta. Questo passaggio è fondamentale per far sì che il voto rimanga segreto!🤫 Inserisci la BUSTA BIANCA e il TAGLIANDO (fuori dalla busta bianca) dentro la BUSTA PREAFFRANCATA. Trovate il tagliando nella parte inferiore del certificato elettorale. ✉ E’ quasi fatta! Non vi resta che chiudere la busta già affrancata e spedirla all’Ufficio Consolare ENTRO E NON OLTRE MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021. 📨 Il mittente (l’Ufficio Consolare) è già stampato sulla busta! Non serve, quindi, scriverlo.

“Siamo arrivati al termine di questa campagna informativa per le Elezioni ComItEs 2021. Tutto il Team del Movimento delle Libertà è entusiasta del lavoro portato fin qui, ma adesso ci serve la vostra fiducia”, dichiara ancora Romagnoli, che prosegue: “Vogliamo davvero cambiare musica, rappresentando attraverso i nostri candidati la collettività italiana residente a Bruxelles, nelle Fiandre e nel Brabante. Noi ci siamo, con il cuore con voi e per voi! Buone votazioni a tutte e tutti”.