Vice Ministro Castelli: “Continuiamo a lavorare per sostenere la nostra economia”

“Il periodo che stiamo attraversando non ci voleva. Primo per le tante vittime innocenti, secondo per i danni che questa pandemia sta arrecando al nostro tessuto economico. I dati di oggi dicono che, nonostante gli scossoni forti al nostro sistema produttivo, abbiamo le “spalle larghe”. Resistiamo. E ora soprattutto rilanciamo, con gli investimenti del Recovery Fund”. Lo scrive, sui social, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, pubblicando alcuni dati sul calo del PIL.

“Questo è successo – prosegue -, perché abbiamo adottato i giusti provvedimenti durante il lockdown, e stiamo continuando a monitorare e ad intervenire, passo dopo passo, per rispondere a tutte le esigenze. Ma succede anche perché siamo stati capaci di far vedere all’Europa quello che questi dati dicono, ovvero che l’economia va sostenuta, tutta, se siamo veramente un’Europa che vuole e deve correre insieme!”.

“Questi non sono dati che rappresentano una vittoria, ma dati che ci dicono che dobbiamo continuare a lavorare, a testa bassa e con coraggio, per continuare a sostenere la colonna vertebrale della nostra economia: le piccole, medie e grandi imprese, le famiglie e i giovani. Queste sono le direttrici della prossima manovra di bilancio che abbiamo iniziato a costruire e ultimeremo nei prossimi mesi, incastrandola con il Recovery Plan, che è in corso di definizione e rappresenta la sostanza della Nadef di ottobre. Noi non ci fermiamo, nonostante le critiche strumentali. Ma come sappiamo, è più facile criticare che fare”.