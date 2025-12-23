Nicolas Maduro, presidente venezuelano, ha dichiarato che il suo omologo americano, Donald Trump, starebbe “meglio” se si concentrasse maggiormente sugli Stati Uniti che sul Venezuela, dato che Trump ha schierato un’imponente forza militare nei Caraibi e sequestrato due navi che trasportavano petrolio venezuelano.

“Il presidente Trump potrebbe fare di meglio nel suo Paese e nel mondo. Starebbe meglio nel suo Paese per quanto riguarda le questioni economiche e sociali, e starebbe meglio nel mondo se si occupasse degli affari del suo Paese”, ha dichiarato Maduro in un discorso trasmesso dalla televisione di stato.

“È impossibile per lui dedicare il 70% dei suoi discorsi e dichiarazioni, del suo tempo, al Venezuela. E che dire degli Stati Uniti? E dei poveri negli Stati Uniti, che hanno bisogno di alloggi e di posti di lavoro da creare? Che ognuno si faccia gli affari suoi!”, ha aggiunto.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump da parte sua ha affermato che per il presidente venezuelano Nicolas Maduro sarebbe intelligente lasciare il potere e che gli USA potrebbero tenere o vendere il petrolio sequestrato nelle ultime settimane al largo delle coste del Venezuela.

La campagna di pressione di Trump su Maduro ha incluso un rafforzamento della presenza militare nella regione e oltre due dozzine di attacchi militari contro navi presumibilmente dedite al traffico di droga nell’Oceano Pacifico e nel Mar dei Caraibi, vicino al Paese sudamericano.

Almeno 100 persone sono state uccise negli attacchi.

Alla domanda se l’obiettivo fosse quello di costringere Maduro a lasciare il potere, Trump ha risposto ai giornalisti: “Penso che probabilmente lo sarebbe. Dipende da cosa vuole fare lui. Penso che da parte sua farlo sarebbe intelligente ma, ripeto, lo scopriremo. Se vuole fare qualcosa, se fa il duro, sarà l’ultima volta che potrà farlo”, ha aggiunto Trump.

Durante la conferenza stampa, il presidente americano ha anche attaccato il presidente colombiano Gustavo Petro, con cui ha avuto una faida durante tutto l’anno.

“Non è amico degli Stati Uniti, è molto cattivo. Deve stare attento, perché produce cocaina e loro la spediscono negli Stati Uniti“, ha detto Trump quando gli è stato chiesto delle critiche di Petro alla gestione delle tensioni con il Venezuela da parte dell’amministrazione Trump.