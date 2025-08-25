Dopo oltre un anno di detenzione in Venezuela, le manette erano scattate il 7 agosto 2024, Americo De Grazia, originario di san Pietro e oppositore del presidente Nicolas Maduro, è stato liberato.

Così San Pietro, piccolo borgo del Tirreno cosentino, da ieri festeggia.

La Farnesina ha annunciato la contemporanea liberazione di altri prigionieri politici come Margarita Assenza, il dirigente locale di “El Hatillo” Gorka Carnevali, l’ex sindaco di Maracaibo Rafael Ramirez e il dirigente Pedro Festa.