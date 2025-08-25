Un successone. Lo scorso sabato 23 agosto, a Vitoria – Espirito Santo, grande partecipazione per il Congresso MAIE in terra brasiliana.

A presiedere il Congresso, naturalmente, il presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero, Ricardo Merlo. Ad aprire i lavori, invece, è toccato a Jobson Carrafa, Coordinatore MAIE-Brasile ES/RJ e Presidente Comites ES/RJ.

Tra i punti discussi, un focus sul MAIE Brasile con gli obiettivi del movimento, le attività svolte, i progetti realizzati, le giornate di assistenza, il sostegno ai cittadini e il programma di servizi agli associati.

Ad affrontare il tema è stata Luciana Laspro, Coordinatrice MAIE-Brasile, Consigliera Comites San Paolo.

Presenti all’evento, tra gli altri, il Senatore Mario Borghese, Vicepresidente MAIE, e Antonio Iachini, Coordinatore MAIE America e membro del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero.

“E’ stato un congresso bellissimo, ricco di partecipazione e di contenuti importanti per gli italiani e gli italo-discendenti residenti in Brasile, ma non solo”, dichiara Luciana Laspro. “Tantissime le persone che hanno mostrato la forte volontà di unirsi al MAIE e di accompagnare le sue battaglie”, sottolinea la coordinatrice.

“Come dice il nostro presidente, Ricardo Merlo, uniti e organizzati stiamo continuando a crescere e saremo sempre più forti. Qui in Brasile – continua Laspro – siamo davvero dappertutto, presenti ovunque sul territorio. Ogni giorno facciamo informazione di servizio a favore dei connazionali e prestiamo loro assistenza quando necessario. Un lavoro quotidiano – conclude -, per essere davvero vicino alla nostra collettività”.

Durante il Congresso di Vitoria, sono stati nominati i seguenti nuovi coordinatori in Brasile:

Daniel Pavarin – Coordinatore Circoscrizione San Paolo

Jobson Caraffa – Coordinatore Circoscrizione RJ-Espirito Santo

Fabio Fasoli – Coordinatore Circoscrizione Minas Gerais