L’estate invita a partire per viaggi speciali fatti di risate, scoperte, momenti condivisi e ricordi preziosi per le famiglia con bambini. Ma dove si possono trovare attrazioni e passatempi adatti anche ai più piccini?

In Italia non mancano le occasioni: Bluserena accoglie grandi e piccoli con spiagge attrezzate, sport e laboratori creativi, mentre in montagna l’Animal Chic Hotel a Courmayeur offre una vacanza formato famiglia con fattoria.

Chi preferisce restare in città può scegliere gli AC Hotels by Marriott di Roma, Firenze e Milano, ideali per esplorare i dintorni e vivere gli eventi estivi.

Al mare, i family hotel di Grand Palladium Hotels & Resorts propongono animazione, ristoranti kids-friendly e relax di qualità.

Per chi viaggia in camper, l’Associazione produttori caravan (Apc) suggerisce i parchi a tema più adatti in Italia e all’estero.

In Europa, Lisbona conquista con il suo mix di colori, storia e allegria, mentre Vienna sorprende con spiagge urbane e attività per bambini. Con Evaneos, la vacanza si costruisce su misura: gli itinerari in Finlandia, Baltici e Madagascar combinano natura, incontri autentici e avventure per tutte le età.

Chi cerca una meta alternativa può scegliere l’Oman o Ras Al Khaimah, dove montagne, paesaggi spettacolari e proposte family-friendly garantiscono allegria e adrenalina. In Sudafrica la bassa stagione è l’ideale per safari ed esperienze outdoor, mentre a Marrakech si può alternare il lusso di La Mamounia a una cooking class per famiglie a Dar Darma Riad.

Negli Stati Uniti l’estate profuma di magia nei tanti parchi a tema, e a Philadelphia si alternano musei e sorprese per tutte le età. A New York, l’estate si anima con attività per famiglie, festival all’aperto e cinema sotto. In Alabama, il nuovo treno Amtrak Mardi Gras Service invita a scoprire musei spettacolari, escursioni tra alligatori e sapori autentici. Infine, la California festeggia i 70 anni di Disneyland con eventi speciali, parate e spettacoli che incantano ogni generazione.