Il segretario di Stato americano Marco Rubio inizierà oggi una missione diplomatica nei Caraibi, concentrandosi sulla sicurezza energetica in Venezuela e sulla situazione esplosiva ad Haiti, un paese afflitto dalla violenza delle bande armate.

Il capo della diplomazia americana, che ha compiuto il suo primo viaggio all’estero in America Centrale diverse settimane fa, dovrebbe recarsi a Kingston, in Giamaica, per partecipare a un incontro dei paesi della Comunità caraibica (Caricom), prima di visitare la Guyana e poi il Suriname nella giornata di domani, secondo il dipartimento di Stato.

L’obiettivo è quello di inviare il “chiaro messaggio” che gli Stati Uniti hanno dato priorità al continente americano, ha affermato la portavoce del dipartimento di Stato, Tammy Bruce.

I colloqui si concentreranno sulla sicurezza energetica e sui modi per ridurre la dipendenza dei paesi caraibici dal petrolio venezuelano, mentre Washington cerca contemporaneamente di strangolare l’economia venezuelana, in gran parte dipendente dal petrolio.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato lunedì che i paesi che acquistano gas o petrolio venezuelani saranno colpiti da tariffe del 25% su tutti i loro beni in entrata negli Stati Uniti a partire dal 2 aprile.

“Allo stesso modo in cui abbiamo lavorato con i paesi del Golfo per garantire la cooperazione in materia di sicurezza di fronte alle minacce regionali (Iran, ecc.), vogliamo lavorare con la Guyana per garantire la cooperazione e le garanzie in materia di sicurezza”, ha affermato ieri l’inviato speciale per l’America Latina, Mauricio Claver-Carone. “Abbiamo visto le minacce provenienti dal Venezuela.

“È chiaramente inaccettabile e vogliamo lavorare insieme per garantire un accordo di cooperazione vincolante sulla sicurezza”, ha sottolineato.