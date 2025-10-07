“Sono profondamente onorato e orgoglioso di aver assunto l’incarico di nuovo Console Generale d’Italia a Filadelfia”. Così Nico Frandi sulle pagine social del Consolato Generale d’Italia a Filadelfia.

“Guardo con entusiasmo all’opportunità di interagire e collaborare con la vivace e articolata comunità italiana estesa su una vasta circoscrizione consolare.

Garantire servizi consolari efficienti e un’assistenza puntuale, oltre a promuovere gli interessi economici, accademici, culturali e scientifici dell’Italia, sarà il mio impegno prioritario e il fulcro dell’attività consolare nei prossimi quattro anni.

Desidero ringraziare i miei predecessori per il lavoro da loro svolto e per aver saputo elevare gli standard, a partire dai quali intendo proseguire con dedizione”, conclude il Console.