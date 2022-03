URUGUAY | 9 aprile Assemblea Paese per eleggere il consigliere CGIE

Il CGIE è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità italiane all'estero

Il 9 aprile si svolgeranno i lavori dell’Assemblea Paese che sarà chiamata ad eleggere il membro territoriale dell’Uruguay in occasione del rinnovo del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero (CGIE). Lo comunica in una nota l’Ambasciata d’Italia a Montevideo.

Tutti i cittadini italiani residenti da almeno tre anni in Uruguay che non siano già componenti di diritto dell’Assemblea Paese (membri Com.It.Es., eletti e cooptati, e designati delle Associazioni italiane all’estero registrate nell’albo consolare), possono candidarsi facendo pervenire all’Ambasciata d’Italia in Montevideo la scheda di candidatura entro il 30 marzo 2022.

La scheda è scaricabile dalla pagina web dell’Ambasciata.

I candidati che non siano al tempo stesso componenti dell’Assemblea Paese potranno assistere ai relativi lavori senza diritto di voto né diritto al rimborso delle relative spese di viaggio.