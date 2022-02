Università all’estero: dopo la Brexit studiare in Inghilterra costa il triplo

Sono sempre di più gli studenti italiani che decidono di proseguire il proprio percorso di studi all’estero e le celebri università inglesi sono le più gettonate, ma con la Brexit stanno cambiando le carte in tavola. In seguito all’aumento dei costi delle università inglesi, gli Stati Uniti, con le loro prestigiose università, sono diventati la meta più richiesta dagli studenti italiani.

Le università americane si distinguono per i loro molteplici corsi di laurea e le attività offerte. Studiare in un campus americano offre la possibilità di incontrare studenti internazionali provenienti da tutto il mondo e di accedere ad un futuro lavorativo di successo.

Iscriversi ad un’università britannica è sempre più complicato e le pratiche burocratiche stanno diventando più costose e impegnative; agli studenti viene richiesto infatti un visto per potersi iscrivere ai corsi di laurea.

Per comprendere meglio questo fenomeno basta pensare che, come riporta un articolo de La Repubblica di settembre 2021, il numero totale degli iscritti alle università inglesi provenienti dai Paesi della UE è sceso da 27.750 lo scorso anno a 11.700 per l’anno accademico 2021-2022.

I giovani italiani, però, non hanno perso la voglia di viaggiare e intraprendere un percorso di studi al di fuori dell’Italia.

Per aiutare gli studenti a realizzare questo sogno, Mondo Insieme, che da più di 30 anni si occupa anche dei programmi post diploma, mette a disposizione il Programma Campus USA in collaborazione con Go Campus, nota organizzazione americana affiliata con ASSE International Student Exchange Programs, che nasce per soddisfare la richiesta degli studenti di tutto il mondo di poter frequentare le Università americane. Il programma offre borse di studio garantite in grado di coprire fino al 70% dei costi di vitto, alloggio e tasse scolastiche e offre la possibilità di scegliere tra diverse formule e tra più di 100 corsi di laurea; finalmente le Università Americane sono alla portata di tutti.

Sono sempre di più le opportunità per i giovani italiani che hanno il coraggio di investire nel loro futuro, studiando presso università prestigiose, che offrono loro un’eccellente istruzione, aprendo tante possibilità nel mondo lavorativo.

Per maggiori informazioni su come ottenere le borse di studio negli Stati Uniti è possibile partecipare agli incontri informativi online inscrivendosi a questo link, visitando il sito www.mondoinsieme.it, oppure contattando Mondo Insieme allo 051 6569257 o scrivendo alla mail info@mondoinsieme.it.