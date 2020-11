Ungaro (Iv): “Solidarietà alla Svizzera, per la prima volta in difficoltà sanitaria”

“Sebbene anche le aree confinanti con la Svizzera siano in grave situazione sanitaria, penso alla Lombardia e al Piemonte, non deve mai mancare la collaborazione sanitaria tra i nostri due Paesi”

“Esprimo la mia più sincera vicinanza alla Svizzera, paese amico in cui vivono e lavorano migliaia di connazionali italiani. Purtroppo, anche la Confederazione registra gravi criticità nella gestione dell’emergenza e qualche sottovalutazione nell’analisi dell’evoluzione della pandemia COVID19. Sicurezza sul lavoro e nuove forme di lavoro agile per combattere il contagio sono priorità e temi di cui ho avuto modo di parlare con l’Ambasciatrice Adam successivamente alla prima ondata. Sebbene anche le aree confinanti con la Svizzera siano in grave situazione sanitaria, penso alla Lombardia e al Piemonte, non deve mai mancare la collaborazione sanitaria tra i nostri due Paesi. Uniti sconfiggeremo il Coronavirus”. Lo afferma l’On. Massimo Ungaro, deputato di Italia Viva, eletto nella Circoscrizione Estero-Europa.