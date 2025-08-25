Un altro italiano ha perso la vita in Ucraina. Luca Cecca, nato a Roma nel 1991, era impegnato al fronte per combattere con l’esercito ucraino contro l’invasione russa.
“Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello”, si legge nel comunicato ufficiale di Memorial, l’associazione dei volontari internazionali per l’Ucraina.
La Farnesina ha confermato di aver ricevuto la comunicazione della sua missing in action (disperso in azione) il 2 gennaio 2025.
Di lui si erano perse le tracce dal 23 dicembre 2024 dopo una missione nei pressi del villaggio di Toretsk, nella regione di Donetsk occupata dai russi.
Secondo il canale Telegram filorusso “TrackANaziMerc”, che diffonde e celebra i resoconti di volontari stranieri uccisi in Ucraina, il 34enne sarebbe morto a inizio luglio.
Nonostante la legge vieti di partecipare a conflitti armati all’estero, Luca Cecca è il nono italiano morto sul fronte ucraino contro la Russia.