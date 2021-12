Tre italiani su 10 faranno un viaggio per fine anno

La scelta preferita sono gli spostamenti nazionali e in auto, per andare a trovare i parenti. Trentino-Alto Adige, Campania, Toscana, Liguria e Puglia le destinazioni più gettonate

Nonostante la pandemia e l’aumento dei contagi per la nuova variante Omicron del COVID-19, molti italiani hanno voglia di prendersi una pausa e non rinunciano a partire per qualche giorno per festeggiare la fine dell’anno lontano da casa. Secondo un recente sondaggio di https://parclick.it la principale società di prenotazione di parcheggi online in Europa, con più di un milione di utenti, il 33,9% degli italiani ha intenzione di fare un viaggio per Capodanno. E i viaggi in Italia, in famiglia e in auto sono le opzioni preferite. La maggioranza sceglie di soggiornare in una casa privata e le Regioni più gettonate sono il Trentino-Alto Adige, la Campania, la Toscana, la Liguria e la Puglia.

Parclick ha realizzato un sondaggio con l’obiettivo di scoprire le previsioni di mobilità degli italiani durante la fine dell’anno. E anche se è emerso che la maggior parte degli italiani (58,3%) non ha intenzione di andare da nessuna parte, poco più di uno su tre sta pensando di godersi qualche giorno di vacanza, mentre il 7,8% sta aspettando l’ultimo minuto per decidere cosa fare. Tuttavia, quasi la metà (45,8%) di coloro che hanno in programma di partire ha deciso di annullare il viaggio qualora la situazione epidemiologica dovesse peggiorare nei prossimi giorni, mentre il 37,5% ha dichiarato di partire comunque, qualunque cosa accada.

Per quanto riguarda le destinazioni, quelle nazionali sembrano essere le preferite da quasi otto intervistati su dieci (91,7%), che le scelgono davanti alle mete internazionali (8,3%).

Passando ai mezzi di trasporto, l’auto privata è la prima scelta fatta dagli intervistati di Parclick.it (83,3%), è seguita da aereo (6,2%), pullman (4,2%), treno (3,4%) e barca (0,7%). Le case private dei parenti sembrano essere l’alloggio preferito dalla maggioranza (56,2%), davanti agli alberghi (18,8%). Le altre opzioni scelte sono gli appartamenti in affitto (16,7%) e gli agriturismi (6,8%). Solo l’1,5% prevede di andare in campeggio.

Per quanto riguarda la durata del viaggio, il 56,2% ha risposto che prevede di viaggiare per un massimo di 5 giorni. D’altra parte, un italiano su dieci pensa di stare lontano da casa solo per una notte a Capodanno.

Il viaggio in famiglia è l’opzione scelta dalla metà degli intervistati (52,1%), davanti a quello con gli amici (22,9%), in coppia (16,7%) o da soli (8,3%).

Il Trentino-Alto Adige è stata la Regione più votata dalle persone che intendono partire, seguita da Campania, Toscana, Liguria e Puglia nella top 5.

Le destinazioni preferite dagli italiani per il Capodanno 2021:

Trentino-Alto Adige Campania Toscana Liguria Puglia Umbria Veneto Lazio Sicilia Lombardia Calabria Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Piemonte Molise Sardegna Abruzzo Basilicata Marche Valle d’Aosta

Niccolo Mariotti, Direttore Commerciale di Parclick Italia ha commentato: “Sembra che molti italiani non vedano l’ora di prendersi una pausa alla fine dell’anno e di godersi qualche giorno di vacanza con la famiglia, spostandosi per far visita ai propri parenti, sempre che la situazione non peggiori ulteriormente. I viaggi in auto e le mete nazionali sembrano essere le opzioni preferite da coloro che hanno pensato di godersi un po’ di riposo. Noi di Parclick auguriamo a tutti qualche giorno di serenità, raccomandando di essere sempre attenti e responsabili”.