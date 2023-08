Tornare in forma dopo l’estate: consigli per perdere i chili di troppo

Tutti amano le vacanze che possono essere un’ottima occasione per ringiovanire mente, corpo e anima. Tuttavia a volte il troppo alcol, i molti pasti abbondanti al ristorante, il sonno perso a causa del jet lag o delle feste e il poco esercizio fisico possono richiedere il pagamento di un pedaggio un po’… pesante!

Qual è il modo migliore per tornare in forma dopo il rientro a casa? Non ce n’è uno soltanto, dipende da persona a persona. Certamente alcuni consigli vanno bene per tutti. Eccone, dunque, alcuni:

• Bere molta acqua: reidrata e aiuta i sistemi del corpo a funzionare al meglio. Non c’è bisogno di pulizie speciali o diete disintossicanti (fegato, reni e pelle sono estremamente efficaci nell’eliminare i prodotti di scarto);

• Mangiare molti cibi ricchi di fibre. Probabilmente mentre si era in viaggio non si sono seguite le solite abitudini alimentari. È ora, dunque, di rimettere in carreggiata la digestione;

• Prendersi una pausa dal mangiare fuori casa: se si desiderano ardentemente i propri pasti preferiti cucinati in casa dopo essere stati via, è bene approfittare di questa motivazione per prendere l’abitudine di cucinare ogni volta che si può. Quando ci si prepara i pasti, si ha il controllo degli ingredienti e si possono evitare le calorie vuote e lo zucchero in eccesso che si trovano in molti pasti al ristorante;

• Attenersi a un programma di sonno regolare: fare qualche ora in più ogni notte se si ha qualcosa da recuperare va bene, ma non bisogna dormire fino a mezzogiorno nei fine settimana. Il corpo preferisce un ritmo regolare;

• Creare un piano di esercizi: se non si ha una routine di esercizi a cui tornare, ora è il momento perfetto per iniziarne una. Il piano di allenamento ideale dipenderà dalla salute, età, dieta, programma, obiettivi e molte altre variabili, ma per la maggior parte delle persone la chiave per attenersi a qualcosa a lungo termine è trovare un’attività piacevole come iscriversi a un corso di danza, a una palestra o in piscina o semplicemente impegnarsi a correre, andare in bicicletta o camminare regolarmente, anche da soli;

• Non essere troppo duri con se stessi: non rimproverarsi per quello che si sarebbe dovuto fare diversamente durante l’estate, né sentirsi in colpa per essersi lasciati andare mentre si era in vacanza. L’importante è assumersi la responsabilità di stabilire buone abitudini al rientro e di mantenere gli obiettivi in primo piano senza tormentarsi per ogni decisione. L’importante è concentrarsi sul presente;

• Pesarsi…o no. Dipende dal tipo di personalità: Se avere un numero specifico con cui lavorare motiva, allora va bene valutare il “danno” non appena si arriva a casa. Ma se si corrono maggiori probabilità di essere scoraggiati da ciò che si vede, è meglio concedersi un paio di settimane nella normale routine prima di salire sulla bilancia.