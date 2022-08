Il campionato si è concluso da poco e volete giustamente rilassarvi un po’. Magari siete anche già andati in vacanza, avete mangiato e bevuto e messo su qualche chilo. In aggiunta, siete rimasti sdraiati sotto l’ombrellone a controllare gli acquisti della vostra squadra del cuore e poco altro.

Se avete finito di leggere il romanzo che vi stava appassionando e volete fare un po' di attività fisica, meglio iniziare di nuovo con calma, ma è il caso di darsi da fare!

Vediamo assieme quali sono le migliori attività sportive da fare in estate.

Il nuoto la fa da padrone

Sicuramente avete già nuotato parecchio e, che sia mare o piscina o lago, questo tipo di attività è sicuramente la regina dell’estate. In parte serve a rinfrescare il nostro corpo sofferente e accaldato, in parte è utile per mantenersi in forma e non sudare.

Sicuramente siete degli ottimi nuotatori, ma vale comunque la pena prendere in considerazione l’idea di affidarsi ad un maestro di nuoto per migliorare la propria tecnica e non rischiare di fare dei movimenti che possano alla lunga creare problemi alla salute.

Il nuoto è uno sport che si può praticare praticamente a tutte le età, sia d’estate che d’inverno. Vale la pena rifletterci!

Calcio o pallavolo? Meglio la sera

Se proprio non riuscite a rinunciare alla partita di calcetto con gli amici o alla sfida di beach volley, vogliamo solamente darvi un utile consiglio: giocate alla sera. Una volta che il sole è calato, le vostre prestazioni fisiche saranno sicuramente migliori e allo stesso tempo il divertimento aumenterà.

I colpi di calore possono colpire anche gli atleti professionisti e se pure i calciatori di Serie A fanno il cosiddetto “cooling break” non c’è proprio motivo di stare a soffrire sotto il sole per la coppa campeggio. Se il richiamo della rete in spiaggia è troppo forte, assicuratevi di aver messo una adeguata protezione solare e indossate sempre cappellino e occhiali da sole. Il volley ha dei momenti di pausa e potrete rifiatare, ma stare impalati sotto al sole cocente, ha comunque i suoi effetti negativi.

Il tennis va sempre di moda

Chi pratica il tennis a livello amatoriale sa che la tarda primavera e l’estate sono i momenti migliori per rispolverare il proprio dritto e il proprio rovescio con gli amici di sempre. Anche in questo caso è meglio evitare le ore più calde del giorno, anche se saranno molto probabilmente quelle disponibili!

Attrezzatevi con delle bevande isotoniche che possano darvi un po’ di refrigerio tra un set e l’altro e indossate magliette e pantaloni corti di colore chiaro. Vi aiuterà senz’altro.

La corsa al mattino presto

Chi non ha il tempo di organizzare partite con gli amici ed è comunque mattiniero anche in vacanza, potrà facilmente sfruttare le ore fresche del mattino per fare una corsetta. Assicuratevi anche in questo caso di avere l’abbigliamento adatto.

Molto utile e di moda negli ultimi anni, il cardiofrequenzimetro che vi può dare indicazioni in merito allo sforzo fisico che state facendo. Chi è dotato di uno smartwatch di buon livello avrà, attraverso le app disponibili, una serie di opzioni da sfruttare, dal chilometraggio al cronometro e molto altro ancora.