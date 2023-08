Italiani all’estero, CTIM a Marcinelle: “Commemorazione giornata del sacrificio del lavoro Italiano nel Mondo”

Anche quest’anno il Comitato Tricolore per gli italiani nel Mondo sarà presente a Marcinelle per ricordare con grande commozione le 252 vittime della tragedia mineraria in cui furono coinvolti 156 connazionali, a seguito dell’incendio nel pozzo del Bois du Cazier.

Nella giornata odierna nel rendere gli onori, e ad affiancare le varie Autorita’ tra cui il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, alla rappresentanza diplomatica, dei Comites e Cgie, e dei Sindacati del Lavoro, il Segretario Generale del CTIM Sen. Roberto Menia, Vice presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato.

“Fu il fondatore del CTIM Mirko Tremaglia che da Ministro volle con decreto del Governo che l’8 Agosto di ogni anno si celebrasse la giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Vogliamo commemorare le donne e gli uomini di una emigrazione italiana tra orgogliose conquiste nel mondo, ma anche quella segnata tra dolori e lutti come il disastro minerario di Marcinelle che rappresenta il simbolo delle varie tragedie nel lavoro come ad esempio: Adrian in Michigan, Cherry in Illinois, Dawson in New Mexico, Monogaha in West Virgina, New York, e tante altre ancora nel mondo”, dichiara Vincenzo Arcobelli, Presidente del Comitato Tricolore per gli italiani nel Mondo e consigliere CGIE per gli Stati Uniti.