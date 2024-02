Pizza Arena, l’area all’interno della fiera Beer&Food Attraction, è in fase di preparazione per ospitare da domenica il Campionato del Mondo di Pizza Senza Frontiere.

Sold Out annunciato e confermato quello della nuova edizione che conta numeri record: 750 gare programmate in ben 19 categorie diverse tra gare di cottura e di abilità, con oltre 40 nazioni rappresentate dai partecipanti provenienti da tutto il mondo.

Special guest presenti

Non solo concorrenti che arriveranno da tutto il mondo alla ricerca della proclamazione, ma anche e soprattutto molti tra i più famosi e importanti pizzachef Italiani (e non solo) che saranno presenti all’evento in qualità di giudici e di brand Ambassador. Tra i principali nomi spiccano Davide Civitiello, Tiziano Casillo, Luciano Passeri, Salvatore Lioniello, Vincenzo Capuano, Luciano Sorbillo, Mauro Alba, Pasquale Chirico, Thierry Graffagnino, Errico Porzio, Alessandro Lo Stocco e altri ancora.

Nella valutazione dei concorrenti saranno impegnati più di 30 giudici ai forni e addetti ai laboratori di preparazione e 6 tavoli di giurie con oltre 70 professionisti all’assaggio, selezionati a livello internazionale, fra cui i responsabili delle maggiori catene di pizzeria in Europa quali: Crazy Pizza, Spontini, Fratelli La Bufala, Rossopomodoro, Menchetti, Molino, L’Artigiano, Pizzikotto, Da Michele, Pizzium, Errico Porzio, Pizza Pilgrims, Koti Pizza.