THAILANDIA | Italian Regional Focaccia Festival, a Bangkok

La focaccia protagonista assoluta di un evento all’insegna dell’enogastronomia made in Italy. La Camera di Commercio italo-thailandese (TICC) presenta l’evento mensile di networking “Italian Regional Focaccia Festival”.

L’iniziativa, prevista per il 27 aprile presso il ristorante iO – Italian Osteria, situato nel cuore di Groove Central World a Bangkok, sarà caratterizzata da 15 diverse varietà di focacce regionali, ognuna sapientemente realizzata dalla chef Anna Borrasi, una vera maestra nelle arti culinarie e proprietaria di iO – Italian Osteria, ristorante che ha ottenuto il premio Ospitalità Italiana, nato per certificare l’autenticità dei ristoranti italiani all’estero.

Come si legge sul sito della Camera di Commercio italo-thailandese, si tratta di un’esperienza “che riunirà professionisti e uomini d’affari della nostra rete internazionale: Camera di commercio thailandese-italiana, Camera di commercio thailandese-neozelandese, Camera di commercio thailandese-di Singapore e Camera di commercio estera congiunta”.

Non mancheranno birra, vino rosso, prosecco, focacce (tra cui una dolce fatta con la crema spalmabile di Baci Perugina).

Gli ingredienti sono sponsorizzati da GlobalFood Product, EuroFood, Lucilla, EWTA e JDJ Co., Ltd. Durante l’evento, inoltre, i visitatori avranno la possibilità di vincere dei concorsi con in palio premi come: un corso di lingua italiana o tailandese, sponsorizzato da Mind Your Language; un set regalo di coccole con lanolina di felci selvatiche; una bottiglia di vino Moscato.