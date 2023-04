VIDEO | Lollobrigida: “Non possiamo arrenderci all’idea della sostituzione etnica”

"Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica. Gli italiani fanno meno figli, li sostituiamo con qualcun altro. Non è quella la strada. Io ritengo questo tema, l'immigrazione, un fatto naturale, fisiologico. Sono nipote di un emigrante e mi guardo bene dal pensare che l'emigrazione e quindi l'immigrazione siano un problema, anzi diventano un'opportunità di crescita per una nazione", le parole del ministro Lollobrigida al Congresso Cisal.