Tavola di Pasqua, dal menu tradizionale a gustose alternative

Tavola di pasqua, un appuntamento tradizionale per tutte le famiglie, una giornata da trascorrere con gli amici più cari all’insegna della buona cucina. Protagoniste indiscusse le uova, che siano decorative oppure da mangiare. A colazione si assaporano sode, oppure si degustano con la torta salata al formaggio o con il casatiello.

Tavola e casa verranno decorate con nastri, coniglietti, rami fioriti, personalizzando l’ambiente secondo il proprio gusto. Piccole uova di cioccolato si possono disporre vicino ad ogni coperto, oppure in alternativa si possono usare i fiori stagionali, per dare un tocco di colore in più. Per il segnaposto si può adoperare un portauovo, ognuno decorato in maniera diversa. Per il centro tavola una idea originale è quella di disporre un cestino di cartone da ornare a piacimento. Il menù pasquale prevede un largo uso di carne, soprattutto d’agnello, ma anche pesce, zuppe e squisiti dolci di ogni genere. Sono previsti comunque anche menù vegetariani.

L’agnello, suo malgrado, è da sempre considerato un simbolo pasquale e viene declinato in numerose ricette. Abbacchio, cosciotto d’agnello marinato con aglio, sale, pepe e olio d’oliva e poi arrostito al forno.

Il menù pasquale tradizionale prevede antipasto a base di uova ripiene di tonno, tagliatelle al forno, fettine di agnello con carciofi, oppure cosciotto d’agnello saporito, contorno di pisellini al prosciutto, tagliate di salumi, tortine pasquali o zuppa inglese. Uno dei piatti forti vegetariani, per chi non vuole mangiare carne, è il sartù vegetariano. Una squisitezza di corona di riso ai piselli, racchiusa da un morbido guscio di verdure. In alternativa si possono gustare: rustico ripieno di carciofi ed emmental; ciambella salata con carciofi e provola; crepes con radicchio, gorgonzola e noci. Naturalmente la classica colomba, farcita con mandorle, zucchero, candidi o non, schegge di cioccolato, crema al pistacchio o al cacao o al limoncello, e l’uovo di cioccolato, semplice o decorato con tanto di sorpresa da sfogliare, non mancheranno in nessuna tavola.