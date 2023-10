Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione, in una intervista a Il Secolo XIX lo dice chiaramente: “La perdita di Silvio Berlusconi è stata uno choc, ma il berlusconismo non è finito. Lo dimostra l’elezione di Galliani a Monza”.

Per Zangrillo “Forza Italia è e continuerà ad essere il punto di riferimento dei moderati, in Italia e in Europa. Non dobbiamo porci limiti”.

Antonio Tajani intanto assicura che la famiglia Berlusconi “è stata, è e sarà sempre vicina a Forza Italia”.

Il ministro degli Esteri e segretario di FI, Antonio Tajani, ospite di ‘Il rosso e il nero’ su Rai Radio 1, commentando l’elezione di Adriano Galliani alle suppletive per il seggio del Senato rimasto vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi, ha raccontato che “Galliani è di Monza, è brianzolo, e quando è venuto meno Berlusconi si è convinto a candidarsi, ha detto lui stesso, ‘perché sono di Monza e voglio difendere la memoria di Berlusconi che è stato un mio grande amico’”.

Lo sfidante Marco Cappato, candidato del centrosinistra, legge così la sua corsa alle suppletive: “Il risultato che abbiamo raggiunto e’ qualcosa di comunque straordinario, del quale fare tesoro”. “Prima ancora che con i nostri avversari, ci siamo dovuti scontrare con la disinformazione, il disinteresse e l’apatia indotte da una politica che resta distante dalla vita delle persone”.