“Ringrazio il sottosegretario agli Esteri, Giorgio Silli, per la pronta risposta alla mia interrogazione del 13 settembre scorso, con la quale evidenziavo i gravi disservizi della piattaforma online Prenot@mi, utilizzata dai consolati, cui gli italiani residenti all’estero devono rivolgersi per ottenere un appuntamento e per il rilascio di certificati, come ad esempio le carte di identità o i passaporti”. Lo dichiara il senatore Mario Borghese, vicepresidente del MAIE, eletto in Sud America.

“Prendo atto che le questioni poste hanno riscontrato attenzione da parte del governo – prosegue il senatore MAIE – e che sono state avviate varie iniziative tecnologiche per fronteggiare la cattiva funzionalità della piattaforma in Argentina, Brasile, Uruguay, Spagna e Germania.

Si tratta di azioni tese a implementare e rendere più adeguata la piattaforma alle necessità della numerosissima utenza e dell’assicurazione che si continuerà a porre la massima cura ai disservizi riscontrati”.

“Sarà mia premura, nella mia qualità di eletto all’estero, monitorare la situazione – conclude Borghese – comunicando, con spirito di collaborazione con i vari consolati, eventuali discrasie, in modo che possa essere garantito l’espletamento dei servizi ai cittadini con la dovuta tempestività”.