SVIZZERA | Italiani all’estero, Vignali (Farnesina) a Berna e Basilea: “Garantire la continuità dei servizi consolari”

Luigi Vignali, direttore generale per gli Italiani all’estero alla Farnesina, insieme all’ambasciatore d’Italia in Svizzera Silvio Mignano, ha fatto visita in data 21 e 22 ottobre alla cancelleria consolare dell’ambasciata d’Italia a Berna e al consolato d’Italia a Basilea, accompagnato dal console Pietro Maria Paolucci.

Insieme hanno affrontato il tema di come garantire la continuità dei servizi consolari a favore dei nostri connazionali nonostante l’emergenza sanitaria.

Il direttore generale ha incontrato anche il segretario generale per gli italiani all’estero, i Comites e i rappresentanti della nuova mobilità italiana per discutere insieme delle sfide della collettività italiana all’estero.

A Basilea è stata anche fatta un’intervista alla Radio Onefive.