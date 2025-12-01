Il Com.It.Es. di Basilea, tramite la propria Commissione Nuova emigrazione, Integrazione e Lavoro, organizza un incontro informativo rivolto ai cittadini italiani di nuova mobilità presenti nella circoscrizione consolare di Basilea.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con il Laufbahnzentrum di Pratteln, si terrà sabato 13 dicembre 2025, con inizio alle ore 10:00, presso il Laufbahnzentrum, Schlossstrasse 1, Pratteln.

«L’iniziativa – sottolinea il Presidente Alessandro Luciani – intende fornire un supporto concreto alle famiglie e ai giovani italiani nel loro percorso di integrazione in Svizzera, offrendo informazioni chiare e aggiornate sui principali aspetti legati alla vita scolastica, formativa e lavorativa nel Paese».

Nel corso dell’incontro saranno approfonditi i seguenti temi: funzionamento del sistema scolastico svizzero; opportunità di studio e formazione; strumenti di supporto alla ricerca di lavoro; visita guidata al centro informativo del Laufbahnzentrum.

Con questa iniziativa, il Com.It.Es. di Basilea – si legge in una nota – “conferma il proprio impegno quale punto di riferimento per la comunità italiana, promuovendo attività che favoriscono l’integrazione, l’orientamento e la partecipazione attiva dei nuovi residenti”.