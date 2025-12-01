Fino al 6 dicembre 2025 si svolge a L’Avana la XXVII Settimana della Cultura Italiana, promossa dall’Ambasciata d’Italia insieme al Ministero della Cultura cubano e all’Oficina del Historiador de La Habana.
L’edizione 2025 esplora arte, letteratura, cinema, musica, teatro e cooperazione, segnando il centenario della nascita di Andrea Camilleri e i 650 anni dalla morte di Giovanni Boccaccio.
L’inaugurazione ufficiale si è tenuta venerdì 28 novembre al Palazzo del Segundo Cabo, con il IX Seminario Storico su emigrazione e presenza italiana a Cuba.
Il programma della settimana include anche una masterclass dedicata al personaggio letterario/televisivo del “commissario Montalbano”, la proiezione del film Un Natale a Casa Croce nel ciclo “Neapolis 2500”, spettacoli teatrali, mostre, laboratori urbani, eventi legati alla cooperazione italiana a Cuba, e una sezione dedicata ai giovani con la presentazione del libro Las mil maravillas azules.
Le celebrazioni si concluderanno con una grande “Notte Italiana” presso la Quinta Los Molinos, dedicata ai sapori e i suoni del Made in Italy che si fondono col lavoro delle cooperative locali assistite dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo sede L’Avana.