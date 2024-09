Simone Billi, deputato della Lega eletto nella ripartizione estera Europa, comunica: “Sto lavorando con le autorità consolari per affrontare il problema dei finanziamenti per il Consolato Onorario e il Comites di San Gallo, in Svizzera, su sollecitazione di Enrico Bonagura, Consigliere del Comites”.

“Ho già avuto dei riscontri positivi – fa sapere il deputato del Carroccio – e nelle prossime settimane sarò alla Farnesina e a Zurigo per discutere della questione”, conclude.